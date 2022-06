بالفيديو صيني يتحدى إعاقته ويقوم بمهام عجيبة تُذهل الجمهور

يعتقد البعض أن ذوي الاحتياجات الخاصة يكونون دوما في احتياج للآخرين لمساعدتهم، لكن الكثير من القصص الملهمة تؤكد أن العزيمة تصنع النجاح أيا كانت العقبات التي تواجه صاحبه.

ومن بين القصص الملهمة لذوي الاحتياجات الخاصة قصة شاب صيني يقوم بمهام مذهلة رغم أنه فقد ذراعيه.

ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو يرصد ما يقوم به الشاب الصيني من أنشطة حياتية بمهارة ربما لا يصل إليها آخرون بكامل قواهم البدنية.

وتقول الصحيفة إن ما يقوم به الشاب الصيني يؤكد أن فقد أي من أجزاء الجسم لا يمكن أن يكون عائقا أمام أي شخص يصر على النجاح.

وتقول الصحيفة إن هذا الشاب الذي لا يملك ذراعين ولد في منقطة فقيرة، ورغم أنه لم يكمل دراسته، استطاع تعلم الكثير من المهارات الحياتية وإتقان استخدام ساقيه لإنجاز جميع ما يحتاجه من مهام بداية من الرياضة إلى الطعام والشراب وحتى الرسم وخياطة الملابس.

Disability and poverty could not beat this armless man but have instead shaped him to be resilient and resourceful. pic.twitter.com/8mEj0s4BmK