فيديو جديد لزلزال أفغانستان- آخر تفاصيل الزلزال المدمر في أفغانستان

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:09 م
22 يونيو 2022
فيديو جديد لزلزال أفغانستان- آخر تفاصيل الزلزال المدمر في أفغانستان
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فيديو جديد لزلزال أفغانستان- آخر تفاصيل الزلزال المدمر في أفغانستان، استيقظ الأفغانيون على زلزال مدمر هو الأقوى من نوعه منذ عشرات السنين، أحدث دمارا وخرابا هائلين، كما أنه تسبب بارتقاء مئات الضحايا وآلاف الإصابات وتدمير المنازل، والطرقات، حتى إن الجهات المختصة لم تستطيع السيطرة على الوضع وإنقاذ المصابين، لأن أعدادا كبيرة منهم لاتزال تحت الركام بفعل الحدث الكبير الذي حل المنطقة، ولايزال هناك مفقودين تحاول فرق الإنقاذ الوصول إليهم من خلال إزالة الركام.

فيديو جديد لزلزال أفغانستان

ويبحث الناس حول العالم عن، فيديو جديد لزلزال أفغانستان- آخر تفاصيل الزلزال المدمر في أفغانستان، والذي أدوى بحياة ما يا يقارب من ألف شخص، ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل جاهدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذ، كون أعداد الضحايا تزيد من هو الهزة الأرضية، لهذا نرفق لكم نحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، فيديو جديد لزلزال أفغانستان، لتشاهدوا هول ما حدث في تلك الدولة الآسيوية.

ما آخر تفاصيل الزلزال المدمر في أفغانستان

هناك ضحايا كثر في هذه الحادثة الأليمة، وصل عددهم إلى المئات، وتجد ملايين الأشخاص تبحث عن، ما آخر تفاصيل الزلزال المدمر في أفغانستان، حيث لقي ما لا يقل عن 920 شخصا حتفهم وأصيب 600 آخرون في زلزال قوي ضرب منطقة حدودية نائية في جنوب شرق أفغانستان ليل أمس الثلاثاء الأربعاء، حسبما ذكرت السلطات التي تتخوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.

آخر تفاصيل زلزال أفغانستان

ويهتم الناس في البحث عن، آخر تفاصيل زلزال أفغانستان، الذي أحدث دمارا هائلا في الدولة الآسيوية، كونه وقع بدرجة شديدة، إذ بلغت شدة الزلزال 6.1 درجة على مقياس ريختر، وضرب إقليم باكتيكا بشرق البلاد، إذ قال مسؤولون في دولة أفغانستان إن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة إذا أخفقت الحكومة في إرسال المساعدة الطارئة للمناطق المتضررة، كا إن الشهود العيان في باكتان أكدوا أنهم شعروا بالزلزال من هول شدته والدمار الذي ألحقه.

تطورات زلزال أفغانستان

وبات الجميع يبحث عن آخر، تطورات زلزال أفغانستان، لأن المشاهد مخيفة، ومرعبة، وعدد القتلى في ارتفاع مستمر، وفرق الإنقاذ لم تسيطر حتى الآن على الوضع، كما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان وكان على عمق 51 كيلومترا.

 

 

 

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