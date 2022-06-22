فيديو جديد لزلزال أفغانستان- آخر تفاصيل الزلزال المدمر في أفغانستان، استيقظ الأفغانيون على زلزال مدمر هو الأقوى من نوعه منذ عشرات السنين، أحدث دمارا وخرابا هائلين، كما أنه تسبب بارتقاء مئات الضحايا وآلاف الإصابات وتدمير المنازل، والطرقات، حتى إن الجهات المختصة لم تستطيع السيطرة على الوضع وإنقاذ المصابين، لأن أعدادا كبيرة منهم لاتزال تحت الركام بفعل الحدث الكبير الذي حل المنطقة، ولايزال هناك مفقودين تحاول فرق الإنقاذ الوصول إليهم من خلال إزالة الركام.

إلى الأفغان أبعثهُ عزاءً

مواساةً لهم فيما أصيبوا

شهيدٌ من يموت بفعلِ هدمٍ

وتُمحىٰ عن صحيفتهِ الذنوبُ

ويخلد في الجنان بإذنِ ربّي

بها اللذّاتُ ، والعيش الرغيبُ

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عزاؤنا لإخواننا بأفغانستان فيما أصابهم من الزلزال نسأل الله أن يرحم الضحايا ويصبّر ذويهم ويعظم أجرهم #زلزال_افغانستان pic.twitter.com/1meic2JWK1 — حامد العلي (@Hamed_Alali) June 22, 2022

فيديو جديد لزلزال أفغانستان

ويبحث الناس حول العالم عن، فيديو جديد لزلزال أفغانستان- آخر تفاصيل الزلزال المدمر في أفغانستان، والذي أدوى بحياة ما يا يقارب من ألف شخص، ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل جاهدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذ، كون أعداد الضحايا تزيد من هو الهزة الأرضية، لهذا نرفق لكم نحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، فيديو جديد لزلزال أفغانستان، لتشاهدوا هول ما حدث في تلك الدولة الآسيوية.

الزلزال الاعنف منذ 20 عاما 💔#افغانستان_تسلیت

من لبنان

الرحمة للضحايا...

والشفاء العاجل للجرحة ...#زلزال_افغانستان 💔 pic.twitter.com/mBu2auq6S9 — 🦋nour🦋 (@nourfd00) June 22, 2022

ما آخر تفاصيل الزلزال المدمر في أفغانستان

هناك ضحايا كثر في هذه الحادثة الأليمة، وصل عددهم إلى المئات، وتجد ملايين الأشخاص تبحث عن، ما آخر تفاصيل الزلزال المدمر في أفغانستان، حيث لقي ما لا يقل عن 920 شخصا حتفهم وأصيب 600 آخرون في زلزال قوي ضرب منطقة حدودية نائية في جنوب شرق أفغانستان ليل أمس الثلاثاء الأربعاء، حسبما ذكرت السلطات التي تتخوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.

اللهم يا ممسك السماوات والأرض أن تزولا،

اللهم يا جاعل الأرض قرارًا،

ويا مرسي الجبال في الأرض أن تميد..

قد رأينا بطش قوتك كما رأينا عظمة حكمتك،

فاللهم الطف بالمسلمين في كل مكان،

واجعل بلاءهم كفارةً للسيئات،

وزيادةً في الحسنات،

ورفعةً في الدرجات.#زلزال_افغانستان pic.twitter.com/Wr0kpketZo — فايز الكندري (@fayezalkandary) June 22, 2022

آخر تفاصيل زلزال أفغانستان

ويهتم الناس في البحث عن، آخر تفاصيل زلزال أفغانستان، الذي أحدث دمارا هائلا في الدولة الآسيوية، كونه وقع بدرجة شديدة، إذ بلغت شدة الزلزال 6.1 درجة على مقياس ريختر، وضرب إقليم باكتيكا بشرق البلاد، إذ قال مسؤولون في دولة أفغانستان إن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة إذا أخفقت الحكومة في إرسال المساعدة الطارئة للمناطق المتضررة، كا إن الشهود العيان في باكتان أكدوا أنهم شعروا بالزلزال من هول شدته والدمار الذي ألحقه.

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رجفة لطبقة أرضية أحدثت زلزال

اكثر من2500 ضحية جنوب شرق افغانستان وكثير من الجرحى

و...دمار هائل



⭕ حدث مر مرور الكرام

من منا وقف وواجه نفسه لو لحظة

من منا أعتبر واستغفر

وسارع للتوبة قبل ولوج #سقر



نسال الله ربنا الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى

ونسألك المغفرة قبل الموت وقبل الفوت pic.twitter.com/U8qovvPzxf — ‏ ⁦⁦🇮🇷⁩🇮🇶⁩⁦🇱🇧⁩ڕحۡــمۘــۃ~ 𝓡𝓐𝓗𝓜𝓐 (@HananHIlIl_313_) June 22, 2022

تطورات زلزال أفغانستان

وبات الجميع يبحث عن آخر، تطورات زلزال أفغانستان، لأن المشاهد مخيفة، ومرعبة، وعدد القتلى في ارتفاع مستمر، وفرق الإنقاذ لم تسيطر حتى الآن على الوضع، كما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان وكان على عمق 51 كيلومترا.