سوريا تعلن عودة مطار دمشق الدولي للخدمة

أعلنت وزارة النقل السورية، أن مطار دمشق الدولي سيكون في الخدمة اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق 23 يونيو /حزيران الجاري.

وقال النقل السورية، في بيان صحفي، إنه يمكن لجميع النواقل الجوية ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة عبر المطار اعتبارًا من هذا التاريخ، موضحة أن المطار سيعمل بكل طاقته لخدمة السادة المسافرين والشركات المشغّلة.

وأضافت ” التحية والتقدير لجهود الكوادر الوطنية الجبّارة في كل مؤسساتنا وشركاتنا التي واصلت العمل ليلاً – نهاراً لإعادة فتح المطار وتشغيله ضمن كل إجراءات السلامة والأمان”.

وعلقت سوريا الرحلات الجوية عبر مطار دمشق الدولي مطلع يونيو حيث تعرض لأضرار جسيمة بعد استهدافه بغارة "إسرائيلية".