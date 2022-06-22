ولي عهد الكويت يعلن حل مجلس الأمة "النواب"

أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأربعاء، بأن ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الصباح أعلن نيابة عن أمير البلاد، نواف الأحمد الصباح، حل مجلس الأمة (مجلس النواب) استنادا إلى الدستور الكويتي والدوعة إلى انتخابات عامة.

وقال ولي العهد الكويتي في كلمة متلفزة ألقاها نيابة عن الأمير: "حل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة لانتخابات عامة"، وذلك في ضوء تنازع الصلاحيات بين السلطة التشريعية والتشريعية في البلاد.

ودعا الشيخ مشعل الأحمد إلى الالتفاف حول حكم الأمير نواف الأحمد في ظل الصراعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

يذكر أن مجلس الامة الالي كان قد انتُخب في ديسمبر/كانون أول من عام 2020.