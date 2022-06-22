تشيلسي يخطط لصفقة مستحيلة من ريال مدريد!

يسعى تشيلسي الإنجليزي لإبرام صفقة شبه مستحيلة من صفوف ريال مدريد لتدعيم صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشيلسي يجهز عرضا لضم أحد نجوم خط الدفاع في ريال مدريد.

وأوضحت أن النادي الإنجليزي يريد ترميم دفاعه بضم البرازيلي إيدير ميليتاو بعد انتقال روديجر إلى ريال مدريد، واقتراب أندرياس كريستنسن وسيزار أزبليكويتا من برشلونة.



وأضافت "عملية تبدو شبه مستحيلة، لأن ريال مدريد ليس لديه أي خطة لبيع ميليتاو الذي يمتد عقده حتى صيف 2025، ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة 250 مليون يورو".



ويسعى ريال مدريد لتجديد عقد ميليتاو حتى صيف 2027، ورفع قيمة الشرط الجزائي إلى مليار يورو.



وفي السياق نفسه أفاد التقرير بأن "ميليتاو لا يريد مغادرة ريال مدريد والانتقال إلى تشيلسي من الأساس".