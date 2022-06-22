رسمياً: الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر يونيو 2022

أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر يونيو من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس الموافق 23/06/2022 م.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

من جهته، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، اليوم الأربعاء 22/6/2022، أن فرق سعر الدولار الأمريكي الذي يتم صرفه للمنحة القطرية يتم الاستفادة منه.

وأوضح معروف أن تثبيت سعر صرف الدولار بقيمة 310 شيكل للأسر المتعففة المستفيدة من المنحة القطرية، وفرق سعر الصرف بحسب قيمة الدولار أمام الشيكل بالسوق يتم الاستفادة منه بزيادة أعداد المستفيدين.

وبين معروف، أنه سيتم الصرف هذا الشهر لعدد 103 ألف مستفيد.