بالفيديو آراء طلبة التوجيهي في فلسطين: امتحان الأحياء بحاجة لتركيز والإنجليزي الورقة الثانية للأدبي مناسبة

أكد عدد من طلبة الثانوية العامة في فلسطين اليوم الاربعاء 22/6/2022 ،ان امتحان الأحياء الفرع العلمي اليوم ليس بالسهل أو الصعب ، بل يمكن وصفه بالمتوسط ، مشيرين الى انه ليس كالأعوام الماضية وخاصة العام الماضي ، معربين عن امتعاضهم ان الامتحانات منذ بداية العام لا يمكن وصفة بالسهل .

وقال :" عدد من الطلبة مما استطلعت آرائهم وكالة فلسطين اليوم ، ان امتحان الاحياء كان طويل ويحتاج الي مزيد من الوقت وعدد من الاسئلة بحاجة الي التركيز" .

في حين عبر عدد من طلبة الفرع الأدبي ان امتحان اللغة الانجليزية الورقة الثانية وصف بالسهل ، وهو مناسب للوقت ولكن بحاجة الي قليل من التركيز .

وطالب الطلبة الوزارة بمساعدة في امتحان اللغة الانجليزية الورقة الأولى ، وخاصة بعد صعوبة الاسئلة .

وفيما يلي الفيديو يوضح آراء الطلبة من امتحاني الأحياء الفرع العلمي واللغة الإنجليزية الفرع الادبي .