جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 في مصر-جدول امتحانات الثانوية العامة المواد الأساسية

يتصدر جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 في مصر محركات البحث، رغم انطلاق امتحانات الثانوية العامة، وأداء الطلاب امتحان مادتي الدين والاقتصاد والإحصاء، وهي المواد غير مضافة للمجموع الاقتصاد والإحصاء، حيث يبحثون عن دول امتحانات الثانوية العامة 2022 للمواد الأساسية، والتي من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية، يوم 26/6/2022، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، وفقا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 في مصر

ووجهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة، بضرورة الإجابة في البابل شيت، ونقل الطلاب لكود الاختبار الموجود في أسفل ورقة الأسئلة على ورقة البابل شيت.

وشددت وزارة التعليم على الملاحظين، بالتأكد على نقل كود الإجابة، وتوجيه.

امتحانات الثانوية العامة 2022

بدأت أمس الاثنين 20 يونيو امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة للمجموع، حيث من المُقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022 في المواد الأساسية الأحد المقبل، وأدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما أدى الطلاب اليوم الثلاثاء 21 اختبار مادتى الاقتصاد والاحصاء، على أن يحصل الطلاب على راحة حتى يوم 25 يونيو.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

نرصد خلال السطور التالية، جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بالكامل ضمن خدماتنا اليومية التي تهم قطاع كبير من المواطنين..

- الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022.

- مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو.

- الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

- يحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022.

- يتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو.

- يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

- يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو.

- الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.

ضوابط امتحانات الثانوية العامة

في وقتِ سابق قال الدكتور طارق شوقي، بشأن ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2022 إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب/ طالبة "الشعبتين العلمية والأدبية"، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

كما شدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات".

وأوضح أنه يتم توزيع كتيب المفاهيم على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، حيث نبه على الطلاب عدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.