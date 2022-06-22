بدء إرسال رسائل صرف المنحة القطرية عن شهر يونيو 2022

بدأت الامم المتحدة صباح اليوم الأربعاء 22/6/2022 ، إرسال رسائل المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر يونيو 2022 للمستفيدين .

وتضمنت الرسائل إرسال كود الصرف وموعد الصرف لاستلام المبلغ بقيمة 310 شيكل.

ويشار الى ان المنحة القطرية ال100 دولار قد تأخر لعدة أيام وسط تذمر كبير من قبل الفقراء ومطالبات بسرعة الصرف في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة .

وكانت مصادر خاصة أكدت بدء صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 6 يونيو، غدٍ الخميس 23/6/2022، بإرسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار للمستفيدين لشهر 6 – 2022.

وسيتمكن المواطن من صرف المنحة القطرية شهر 6 عن طريق استلام الكود، ثم يتوجه إلى المولات التجارية أو محلات الصرافة لاستلام المنحة القطرية.

وسيتم تفعيل رابط فحص والاستعلام عن المنحة القطرية الـ 100 دولار بالضغط على الرابط هنا: