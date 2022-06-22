بالفيديو شاهد| الاحتلال يهدم منزلاً لأسير برام الله ومنشأة في بلدة العيسوية شرق القدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء 22/6/2022، منزلاً قيد الإنشاء في بلدة نعلين غرب رام الله، ومنشأة في بلدة العيسوية في القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية حاصرت منزل عائلة الأسير بركات الخواجا، خلف منتزه بلدية نعلين.

وأضافت أن قوات الاحتلال هدمت المنزل بذريعة "عدم الترخيص" التي استخدمتها في هدم مئات المساكن والمنشآت الفلسطينية، خاصة في المناطق المصنفة "c".

وأشارت إلى أن الاحتلال أخطر سابقاً بهدم عشرات المنازل والمنشآت، في البلدة، التي خسرت مساحات واسعة من أراضيها بعد النكبة ثم عقب بناء الجدار.