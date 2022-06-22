الأسير المجاهد بهاء الدين القصاص يدخل عامه الـ (21) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد بهاء الدين محمد علي القصاص (42 عامًا) من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، أنهى عشرين عامًا على التوالي في الأسر ويـدخل اليوم عامــه الحادي والعشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 22/06/2002م؛ خلال كمين نصبته له أثناء توجهه إلى مدينة قلقيلية بالضفة الغربية؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن الفعلي (23) عامًا بتهمة القيام بأعمال مقاومة ونشاطات عسكرية، والمشاركة في عدة عمليات إطلاق نار ضد قوات الاحتلال، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير بهاء الدين القصاص ولد بتاريخ 22/07/1980م؛ وهو أعزب؛ ويقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي.