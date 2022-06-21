سعر الدولار أمام الليرة في سوريا اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022

تراجع سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 22 يونيو/حزيران 2022 السوق الموازية غير الرسمية ولدى البنوك.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وسجل سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 3970 ليرة للشراء، و4005 ليرات للبيع، مقابل 3975 ليرة للشراء، و4010 ليرات للبيع خلال تعاملات أمس الإثنين بحسب منصة "sp-today.com" المتخصصة في رصد سعر صرف العملات في سوريا.

وفي البنوك، سجل سعر الدولار رسميًا 2814 ليرة في المتوسط، وفق موقع "cb.gov.sy".

وتلقي دمشق باللائمة على العقوبات الغربية في الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد حيث أدى انهيار قيمة العملة إلى زيادات كبيرة في الأسعار، ما جعل المواطنين يكابدون في سبيل توفير الأغذية والسلع الأساسية الأخرى.

ويحتوي شمال شرق سوريا على الكثير من احتياطيات النفط وإنتاج القمح في حين كان شمال غرب سوريا منطقة زراعية وصناعية في فترة سابقة.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

وارتفع سعر اليورو الأوروبي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى نحو 4194 ليرة للشراء، و4236 ليرة للبيع، مقابل 4177 ليرة للشراء، و4219 ليرة للبيع، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا ارتفاعا لدى السوق الموازية (السوداء)، ليصل إلى 4878 ليرة للشراء، و4931 ليرة للبيع، مقابل 4852 ليرة للشراء، و4905 ليرات للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 1056 ليرة للشراء، و1069 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 1078 ليرة للشراء، و1091 ليرة للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، إلى 12932 ليرة للشراء، و13072 ليرة للبيع، مقابل 12947 ليرة للشراء، و13086 ليرة للبيع أمس.