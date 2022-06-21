سعر العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 21 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 21/6/2022، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 933.04 مليار دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 1.78% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 43.48%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.09% عن اليوم الماضي.

هنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 2.54% لتسجل نحو 21,281 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.86% لتسجل نحو 1,161 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 0.9991 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 3.58% لتسجل نحو 222 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.09% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 1.98% لتسجل نحو 0.5095 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 1.48% لتسجل نحو 0.3313 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 5.66% لتسجل نحو 37 دولار.

ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 7.29% لتسجل نحو 0.06538 دولار.