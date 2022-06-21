مانشستر سيتي يحدد سعر "سيلفا" بعد طلبه الرحيل

ازداد الجدل حول مصير البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



ويرتبط سيلفا بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025، لكنه ارتبط مؤخرا بالانتقال لبرشلونة.



ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن سيلفا طلب الرحيل عن مانشستر سيتي هذا الصيف لأسباب شخصية، لكن النادي الإنجليزي لن يقدم تسهيلات في عملية بيعه.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مانشستر يعتبر سيلفا أحد اللاعبين الرئيسيين في كتيبة المدرب بيب جوارديولا، لذا حددوا سعره المبدئي من 85 إلى 95 مليون يورو.



وأوضحت "سبورت" أن سعر سيلفا غير قابل للتفاوض، لذا يرى برشلونة أن الصفقة صعبة، وأشبه بالمستحيلة حاليا، إذا لم يحصل على أي تسهيلات من مانشستر سيتي.



وذكرت أن سيلفا يضع برشلونة كأولوية إذا رحل عن مانشستر سيتي، كما أن وكيله خورخي مينديز وعد البارسا بالضغط على ناديه لحسم الصفقة، لكنه يرى أن هناك فرصة ضئيلة لخفض السعر المطلوب.