طريقة عمل كيكة جوز الهند الهشة، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، العديد من الوصفات للأكلات والعصائر والحلويات، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل كيكة جوز الهند الهشة، حيث تبحث عنها العديد من الأمهات لصناعتها لأبنائها في المنزل، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث طريقة عمل كيكة جوز الهند عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

طريقة عمل كيكة جوز الهند الهشة

أولاً: المقادير

- كوبان ونصف طحين

- كوب جوز الهند

- كوب ونصف سكر

- كوب حليب جوز الهند

- بيكنج بودر : 3 ملاعق صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- الزبدة : ثلاث أرباع الكوب (بحرارة الغرفة)

- 3 حبات بيض

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

طريقة عمل كيكة جوز الهند الهشة

ثانياً: طريقة التحضير

- سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

- جهزي قالب الكيك وادهنيه بالزبدة ورشة طحين.

- اخلطي الطحين مع البيكنج باودر وجوز الهند والملح في وعاء.

- اخفقي الزبدة والسكر في وعاء بواسطة الخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج هشاً وكريمياً.

- أضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق ثم أضيفي الفانيلا واخفقي.

- حففي سرعة الخفاقة وأضيفي الطحين بالتناوب مع حليب جوز الهند حتى تتمازج المكونات.

- صبي مزيج الكيك في القالب المجهز وأدخليه الفرن لمدة 40 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة.

- أخرجي القالب من الفرن واتركيه ليبرد مدة 10 دقائق ثم ضعيه في طبق الكيك.

- قدميها دافئة أو باردة، كما يمكنك تزيين الوجه بالكريمة وجوز الهند حسب الرغبة.

وبالهناء والشفاء، آملين أن ينال المقال على إعجابكم.