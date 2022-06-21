ارتفاع أسعار العملات الرقمية، ويقدم لكم موقع وكالة فسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أسعار العملات الرقمية، وهي تهم شريحة كبيرة من المتابعين وأصحاب رؤوس الاموال والتجار، ويبحثون عنها في سوق العملات الرقمية بشكل دائم، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

ارتفاع أسعار العملات الرقمية

ارتفعت أسعار معظم العملات الرقمية المشفرة، اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، في سوق الكريبتو، بدعم محاولة بيتكوين لتعويض جزء من خسائرها.

ارتفاع أسعار العملات الرقمية

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 2.94% لتصل إلى 930.97 مليار دولار، وسط تدفقات نقدية خلال آخر 24 ساعة سجلت 75.5 مليار دولار.

ارتفاع بعد الهبوط الأخير

وكانت تراجعت أسعار العملات الرقمية إلى ما دون تريليون دولار يوم الإثنين قبل الماضي "13 يونيو/حزيران 2022"، بعدما بلغت 3 تريليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.

وعادت شهية المستثمرين نحو العملات المشفرة رغم ارتفاع الفائدة الأمريكية على الدولار، ولكن مخاوف التضخم العالمي والركود الاقتصادي كانت أقوى من بريق "المارد الأخضر"، وزادت مخاوف المستثمرين الأفراد من قرارات الفيدرالي الأمريكي في كبح التضخم.

ارتفاع أسعار العملات الرقمية

سعر بيتكوين اليوم

وقفز سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم الثلاثاء 21 يونيو/حزيران 2022 بنسبة 2.78% ليصل إلى 21219.09 دولار، لتقفز القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأكثر شعبية في العالم إلى 405 مليارات دولار.

ارتفاع أسعار العملات الرقمية

أسعار باقي العملات المشفرة

سعر عملة إيثريوم

وانتعش سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 3.13% مسجلًا 1158.14 دولار.

سعر بينانس كوين

كما أضاف سعر بينانس كوين Binance coin BNB نحو 4.66% إلى قيمته ليبلغ 221.94 دولار.

سعر عملة الريبل

وارتفع سعر عملة الريبل XRP بنسبة 1.57% إلى 0.3282 دولار.

ارتفاع أسعار العملات الرقمية

سعر عملة كاردانو

وزاد سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 2.84% إلى 0.4997 دولار.

سعر بولكادوت

كما ارتفع سعر بولكادوت Polkadot بنحو 8.09% ليصل إلى 8.16 دولار.

سعر دوجكوين

وقفز سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 4.83% ليصل إلى مستويات 0.06257 دولار.

جدير ذكره أنه تعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.