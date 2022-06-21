فينيسيوس: أريد الاستمرار مع أفضل ناد في العالم

أكد البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، رغبته في تجديد عقده مع النادي الملكي.



وينتهي عقد فينيسيوس جونيور مع الميرنجي في صيف 2024، وتزعم تقارير أنه وافق على التجديد حتى صيف 2027.



وقال فينيسيوس، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، عندما سئل عن تجديد عقده: "أريد أن أستمر في اللعب مع أفضل نادٍ في العالم، لدي الكثير من الأشياء للفوز بها، وآمل أن أحصل على العديد من الألقاب".



وسلط فينيسيوس الضوء خلال حديثه على دور جوني كالافات، مدير الشؤون الدولية بريال مدريد، في توقيعه مع النادي الملكي، وأنه من ذهب إلى البرازيل للبحث عنه والتعاقد معه.



وأضاف فينيسيوس: "في المنتخب البرازيلي ألعب في مركز متقدم بشكل أكبر، حيث يطلب تيتي منا أن نهاجم كثيرًا، بينما في ريال مدريد أتواجد في مركز متأخر قليلاً".



واختتم: "تيتي وكارلو أنشيلوتي يحبان بعضهما البعض، ويتحدثان بشكل مباشر".