بالصور مدير الرعاية الاولية بالصحة لـ"مراسلنا": تم تطعيم 750 حاجاً وتطعيم الفوج الثاني غداً

أكد مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة بغزة د. ماهر شامية، اليوم الثلاثاء، انه تم تطعيم الفوج الاول من حجيج بيت الله الحرام لهذا العام والمتوجه من قطاع غزة الي الديار الحجازية حيث تم تطعيم حوالي 750 حاجا من مجموع 1322 حاج لهذا العام.

وقال شامية في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :"بأن الوزارة ستواصل عملية التطعيم لاتمام تطعيم الفوج الثاني غدا ان شاء الله"..

وأوضح، أن التطعيم هو لتحصين الحاج من الاصابة بمرض السحائي اضافة الي التطعيم بلقاح ضد الاصابة بالانفلونزا الموسمية.

وأشار شامية إلى تواجد فريق التثقيف الصحيفي معبر رفح، كما يصاحب الحجيج بعثة طبية طيلة فترة الرحلة.

و بدأت الدفعة الأولى من حجاج القطاع، صباح اليوم، بالمغادرة عبر معبر رفح البري للديار الحجازية لأداء مناسك الحج للعام الحالي .

وقال الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية بأن أولى قوافل الحجاج غادرت قطاع غزة اليوم الثلاثاء 21/6/2022 عبر معبر رفح ، موضحاً أن سفر حجاج غزة سيكون على مدار يومين اليوم الثلاثاء بمعدل ثلاث رحلات بعدد حجاج 736 حاجاً وغداً الأربعاء بمعدل رحلتين بعدد حجاج 596 على أن يكون الطيران بشكل متتالي بفارق ساعة بين كل رحلة والاخرى.







