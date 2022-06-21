دفعة القرض الحسن للزواج الشهر القادم

أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة أحمد محيسن، اليوم الثلاثاء، أن الشهر القادم ستكون دفعة القرض الحسن للزواج للفئة من ٢٨_٣٥ عاماً، بواقع ٢٠٠٠ دولار ويُسدد ٥٠$ شهرياً لمن يخرج اسمه في القرعة العلنية.

وقال محيسن :"إن واجبنا هو رعاية أبناء الشهداء الذي ضحوا بدمائهم، والأسرى الذي ضحوا بسنوات حياتهم، ولذلك أطلقنا مخيم أبناء شهداء معركة سيف القدس لنرسم الابتسامة على شفاههم".

وأوضح، أن هناك سعى لتشكيل وحدة شبابية بين أبناء شعبنا الذين نعتمد عليهم في التحرير والعودة.، موضحاً بأنه أطلق اسم "أنا الفلسطيني" على المخيمات التي تدعمها لجنة متابعة العمل الحكومي.

وأضاف محيسن:""وصلنا عبر قرض الزواج لأكثر من ٧ مليون دولار، والشهر القادم ستكون دفعة القرض الحسن للزواج للفئة من ٢٨_٣٥ عاماً، بواقع ٢٠٠٠ دولار يُسدد ٥٠$ شهرياً لمن يخرج اسمه في القرعة العلنية".

وتابع قائلاً :"بدأنا البحث الميداني عن مشاريع دلني على السوق "٤" وبعد الانتهاء سيتم الإعلان عن الأسماء".

وأشار محيسن إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة القادمة سيكون هناك برنامج للمشاريع الصغيرة دلني على السوق "٥".