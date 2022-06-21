أربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام .. وعواودة في غيبوبة

يواصل أربعة أسرى داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم الثثلاثاء 21-6-2022، الإضراب المفتوح عن الطعام، وسط تدهور خطير على وضع الأسير خليل عواودة الذي يدخل يومه الـ 111 في الإضراب المفتوح عن الطعام ، وتأكيد عائلته دخوله في غيبوبة مفاجئة.

وكان قال والد الأسير خليل عواودة، مساء الأحد: "بأن نجله المضرب عن الطعام منذ 111 أيام دخل في غيبوبة مفاجئة ".

وأكّد نادي الأسير الفلسطيني أنّ أربعة أسرى في سجون الاحتلال يخوضون إضراباً عن الطعام لتحقيق مطالب متعددة.

وبيّن النادي في بيان له، أنّ المعتقل خليل عواودة مضرب عن الطعام منذ 111 أيام رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وهو محتجز في مستشفى "أساف هروفيه" بوضع صحي خطير، والمعتقل رائد ريان مضرب عن الطعام منذ 75 يومًا كذلك رفضًا لاعتقاله الإداريّ ويقبع في سجن "الرملة" بوضع صحي خطير، وإسنادًا لهما يواصل الأسير زكريا الزبيدي إضرابه عن الطعام لليوم 16 على التوالي، حيث يقبع في زنازين سجن "أيلون- الرملة".

وبدأ الأسير محمد نواره منذ ثمانية أيام مجددًا بإضراب عن الطعام رفضًا لاستمرار عزله المتواصل منذ (11) شهرًا، في زنازين سجن "ريمون".

وبدوره، كان الأسير عبد الله البرغوثي علق إضرابه عن الطعام الخميس الماضي ، بالاضافة الى الاسير يعقوب غوادرة من جنين، الذي علق اضرابه عن الطعام بعد (18) يومًا

قائمة بالأسرى المضربين عن الطعام

المعتقل خليل عواودة 40 عامًا من بلدة / الخليل مضرب منذ 111 أيام رفضًا لاعتقاله الإداريّ يقبع في مستشفى "أساف هروفيه".

المعتقل رائد ريان 27 عامًا من بلدة بيت دقو / القدس مضرب منذ 76 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ يقبع في سجن "الرملة".

الأسير زكريا الزبيدي من مخيم جنين مضرب منذ 17 يومًا إسنادًا للمعتقلين خليل عواودة ورائد ريان يقبع في سجن "أيلون – الرملة".

الأسير محمد نواره من رام الله مضرب عن الطعام منذ ثمانية أيام رفضًا لاستمرار عزله منذ 14 شهرًا في زنازين عزل "ريمون" وهو محكوم بالسّجن مدى الحياة.