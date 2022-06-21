بالفيديو والصور لحظات مؤثرة لوداع الحجــــاج في قطاع غزة فرحة ممزوجة بدموع الوداع

وسط أجواء من الفرحة المختلطة بدموع المودعين في مشهد مهيب، بدأت الدفعة الأولى من حجاج القطاع بالمغادرة عبر معبر رفح البري للديار الحجازية لأداء مناسك الحج للعام الحالي .

حالة من الفرح الشديد الممزوج بدموع الاشتياق لبيت الله الحرام، واللهفة عبر حجاج قطاع غزة عن فرحتهم الشديدة خلال المغادرة لأداء الحج بعد سنوات من الانتظار بسبب فيروس كورونا.





قال أحد الحجاج المغادرين لوكالة "فلسطين اليوم": "الفرحة التي نحن بها لا توصف لأن الجميع يتمنى المغادرة لبيت الله الحرام، وأداء مناسك الحج "

في حين عبر حاج آخر عبر عن فرحته بالقول: "10 سنوات وأنا أنتظر الحج والحمد لله أعطاني الله ما أريد، متمنياً أن يسهل الله طريقهم وأن يعودوا جميعهم سالمين، وأن تكون كورونا قد انتهت بشكل نهائي .







واعتبرت الحاجة أم إبراهيم "أن شعور المغادرة للديار الحجازية لا يوصف، فنحن ذاهبون إلى الديار الحجازية بيت الله".

وتابعت : "أنا سعيدة جداً والحمد لله الذي كتب لي الحج فهي فرحة كبيرة لا توصف وربنا يمتع الجميع بها"

الحاج أبو السعيد عبر عن فرحته بطريقته بالقول "هذا أفضل يوم في حياتي، حيث أن نفوسنا مشتاقة لرؤية بيت الله الحرام حيث نؤدي مناسك الحج ، وهي فرحة عظيمة الذي يسر لنا الذهاب للحج ونسأل الله أن يبارك لنا ويسهل كافة أمور الحج.

شعور ولا يوصف وبعد كل هذة السنوات نذهب للديار الحجازية وهو شعور لايوصف أننا سنقابل وجه الله















