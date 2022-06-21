حل الكنيست يؤخر هذا القرار المهم لدى الاحتلال!

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن قرار حل "الكنيست" الذي أعلن عنه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير لبيد، مساء الإثنين، والتوجه إلى انتخابات عامة جديدة، قد يكون عقبة أمام مساعي وزير الحرب، بيني غانتس، لتعيين رئيس أركان جديد للجيش "الإسرائيلي".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" :" بأن غانتس سيواجه صعوبة لإكمال عملية اختيار رئيس أركان جديد لجيش الاحتلال، وأنه سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع الأوساط القانونية المعنية لفحص الخيارات الممكنة".

وأضافت الصحيفة العبرية :"أن غانتس يدرس إمكانية تمديد ولاية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الحالي، أفيف كوخافي، التي تنتهي رسميا في كانون الثاني/ يناير المقبل، لفترة قصيرة، إلى حين استقرار المنظومة السياسية وانتخاب كنيست جديدة تتمخض عنها حكومة مستقرة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال ولاية حكومة انتقالية، يتم عادةً تجميد تعيين كبار المسؤولين، كما حدث في اختيار فائد للشرطة في نهاية ولاية المفتش العام للجهاز، روني ألشيخ، في عام 2019، وعندها عملت الشرطة لمدة عام كامل دون تعيين مفتش عام جديد، إلى حين حتى تعيين المفتش العام الحالي يعقوب شبتاي، في كانون الأول/ ديسمبر 2020.

وكانت ذكرت وسائل إعلام عبرية، سابقاً، :"أن غانتس سيتوجه إلى ثلاثة جنرالات كمرشحين للمنصب، هم أيال زامير ويوئيل ستريك وهيرتسي هليفي، والأخير هو المرشح المفضل لدى غانتس لتولي المنصب".