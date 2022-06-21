بالفيديو على وقع اشتباكات مسلحة ..إصابتان واعتقال 3 آخرين من قباطية وقرية بئر الباشا بجنين

اصيب فجر اليوم الثلاثاء 21/6/2022، شابين بالرصاص واعتقل أسيرين محررين في بلدة قباطية، بينما تم اعتقال آخر من قرية بئر الباشا جنوب جنين على وقع اشتباكات مسلحة .

وذكرت مصادر أمنية أن شابين من قباطية أصيبا بالرصاص الحي أحدهما بالخاصرة، والآخر بالقدم وتم نقلهما الى مستشفى جنين، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، واطلاقها للرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع وتنفيذ عمليات اعتقال في البلدة، طالت الأسيرين المحررين أمجد الدامون، ومحمد عمر أبو جابر.

وفي قرية بئر الباشا، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر هيثم فايق غوادره بعد اقتحام القرية ومداهمة منزله.