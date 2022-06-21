طقس فلسطين : انخفاض الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف صيفيا اعتياديا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف صيفيا اعتياديا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا الى حار وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.