بلدية غزة تصدر تنويها هاماً للمواطنين بشأن السباحة في بحر غزة

أصدرت بلدية غزة ، مساء اليوم الإثنين، تنويهاً هاماً للمواطنين بشأن السباحة في بحر غزة خلال اليومين المقبلين.

وجاء في تنويه البلدية الذي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" نظراً لارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر، وخطر السباحة؛ فإن البلدية تدعو المصطافين على الشاطئ بتجنب السباحة يومي غدٍ الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء".

وأضافت :" ندعو المصطافين بالاكتفاء بالاستجمام على الشاطئ دون النزول إلى البحر".

وفيما يلي نص التنويه:

بلدية غزة: نظراً لارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر، وخطر السباحة؛ فإن البلدية تدعو المصطافين على الشاطئ بتجنب السباحة يومي غدٍ الثلاثاء وبعد غدٍ الاربعاء، والاكتفاء بالاستجمام على الشاطئ دون النزول إلى البحر.