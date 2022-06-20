بلدية غزة تصدر تنويها هاماً للمواطنين بشأن السباحة في بحر غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:40 م
20 يونيو 2022
بلدية غزة تصدر تنويها هاماً للمواطنين بشأن السباحة في بحر غزة
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أصدرت بلدية غزة ، مساء اليوم الإثنين، تنويهاً هاماً للمواطنين بشأن السباحة في بحر غزة خلال اليومين المقبلين.

وجاء في تنويه البلدية الذي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" نظراً لارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر، وخطر السباحة؛ فإن البلدية تدعو المصطافين على الشاطئ بتجنب السباحة يومي غدٍ الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء".

وأضافت :" ندعو المصطافين بالاكتفاء بالاستجمام على الشاطئ دون النزول إلى البحر".

 وفيما يلي نص التنويه:

بلدية غزة: نظراً لارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر، وخطر السباحة؛ فإن البلدية تدعو المصطافين على الشاطئ بتجنب السباحة يومي غدٍ الثلاثاء وبعد غدٍ الاربعاء، والاكتفاء بالاستجمام على الشاطئ دون النزول إلى البحر.

 

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