"أبو حمزة" يعلن اختتام مناورات "عزم الصادقين"

أعلن الناطق العسكري لسرايا القدس "أبو حمزة"، مساء اليوم الإثنين، عن اختتام مناورات "عزم الصادقين" والتي نفذتها سرايا القدس على مدار عدة أيام.

وقال أبو حمزة في تصريح صحفي تابعته" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" بحمد الله وتوفيقه اختتمنا في سرايا القدس، مساء اليوم، مناورات "عزم الصادقين"، التي شارك خلالها مئات المقاتلين في عدة مسارح عملياتية على مستوى قطاع غزة، وبفضل الله خلصنا إلى نتائج متقدمة لناحية الجاهزية القتالية لدى مجاهدينا، وكذلك الدقة في تنفيذ الرمايات، زماناً ومكاناً؛ بما يُعزز القدرة ميدانياً".

وأضاف :" إننا بانتهاء مناورات "عزم الصادقين"، نؤكد في سرايا القدس أننا سنبقى دومًا عند حسن ظن أبناء شعبنا المجاهد وأمتنا العربية والإسلامية، وسنجابه عدونا الأحمق بكل بسالة وعنفوان، وسنحمي أسرانا وأهلنا ومقدساتنا بكل ما أوتينا من قوة بإذن الله".

و مساء السبت الماضي ، أعلن ابو حمزة في تصريح مقتضب انطلاق مناورة "عزم الصادقين" التي ستنفذ على مدار ايام في قطاع غزة.

وقال: " استكمالاً للإعداد والتجهيز واستعداداً لأي معركة مقبلة، نعلن في سرايا القدس وبعون الله عن انطلاق مناورات "عزم الصادقين" التي ستنفذ على مدار أيام في قطاع غزة، وستحاكي عمليات ميدانية مختلفة بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية".

وأضاف " إن هذا الجهد المبارك يأتي في إطار رفع الجهوزية القتالية لدى مجاهدينا، وتأكيداً منا على استمرار مشوارنا الطويل الممتد بالمشاغلة والمراكمة حتى التحرير والعودة، والله ولي المؤمنين الصادقين".