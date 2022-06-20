"نتنياهو" معلقاً على حل حكومة "بينيت": سأشكل حكومة وحدة وطنية واسعة

علق رئيس المعارضة ورئيس الحكومة "الإسرائيلية" الأسبق "بنيامين نتنياهو"، مساء اليوم الإثنين، على اتفاقا بينيت رئيس الحكومة "الإسرائيلية" الحالية ووزير خارجيته على طرح قانون لحل الكنيست الأسبوع المقبل.

وبحسب وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، قال نتنياهو :" هذه أمسية بها أخبار عظيمة لملايين الإسرائيليين، بعد عام من جهود المعارضة، انتهت معاناة الإسرائيليين - من الواضح للجميع أن الحكومة الفاشلة في تاريخنا قد انتهت، حكومة كانت تعتمد على مؤيدي الإرهاب، تخلت عن أمن الإسرائيليين، ورفعت تكلفة المعيشة إلى مستويات لم نكن نعرفها، وفرضت ضرائب غير ضرورية، وعرضت للخطر الجمهور اليهودي".

وأضاف "هذه الحكومة ستعود إلى البيت - أنا وأصدقائي سنشكل حكومة وطنية واسعة برئاسة الليكود، حكومة ستهتم بكل الإسرائيليين دون استثناء، سنخفض الضرائب ونخفض الأسعار ونقود إسرائيل إلى آفاق جديدة بما في ذلك توسيع دائرة السلام".

وأردف:" حكومة بينت فشلت بشكل كبير أمنيا وسياسيا واقتصاديا وسأشكل حكومة وحدة وطنية واسعة".

يذكرأن اتفاقاً أبرم بين " نفتالي بينيت ونائب رئيس الوزراء يائير لابيد" الليلة على تقديم مشروع قانون حل الكنيست إلى الكنيست للموافقة عليه الأسبوع المقبل، بعد "استنفاد محاولات تحقيق الاستقرار في الائتلاف"، بمجرد الموافقة على القانون، سيتولى لابيد منصب رئيس الوزراء حسب اتفاق التناوب لحين إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة"، بحسب وسائل الإعلام "الإسرائيلية"