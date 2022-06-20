الاحتلال يعتقل أحد كوادر الجهاد في بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم المحرر محمد طلب شواورة (37 عاماً)، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي من بلدة الشواورة بمحافظة بيت لحم.

فقد حاصرت قوة صهيونية خاصة منزل المحرر محمد شواورة وفي الساعة الخامسة فجراً، واقتحمته وعاثت فيه خراباً وتفتيشاً للممتلكات، قبل أن تقوم باعتقاله.

والمحرر شواورة، كان قد أمضى خمس سنوات ونصف في سجون الاحتلال على خلفية نشاطه في صفوف حركة الجهاد الإسلامي، وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال.

يذكر أن قوات الاحتلال تشن حملة مسعورة من الاعتقالات والمداهمات في محافظات الضفة المحتلة، وتستهدف كوادر ونشطاء حركة الجهاد الإسلامي.