خبير عسكري لبناني : مناورات "عزم الصادقين" إعداد تكتيكي لكافة التشكيلات العسكرية لسرايا القدس

يرى الباحث العسكري والاستراتيجي اللبناني العميد محمد عباس، أن مناورات "عزم الصــادقين"، التي تطلقها سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، هي لاختبار مسألة الإعداد والتجهيز، ومعالجة الثغرات التي تحصل خلال المناورة، ويهدف لتحسين الأداء أثناء مجابهة العدو "الإسرائيلي"، مشيراً إلى أنه سيكون لسلاح الصواريخ والمدفعية الدور الأبرز في هذه المناورات، لأنه هو السلاح الذي أثبت قدرته على الردع مع كل فصائل المقاومة.

ولفت الباحث العسكري عباس في حديث صحفي تابعته وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إلى أن مناورات "عزم الصادقين" هي رسالة للعدو بأن هذه المقاومة لن تغمض عينيها، وهي جاهزة لحماية شعبها، كما أثبتت في كل معركة وتصعيد خلال السنوات السابقة أنها حاضرة للدفاع عن أهلها ووطنها، منوها إلى أن قدرات المقاومة باتت تردع العدو، والأخير يتردد كثيرا قبل الدخول في أي معركة معها.

وقال:" المقاومة مُدربة على استعمال كل الأسلحة التي بحوزتها، لكن المناورات العسكرية تُنظم للتنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية على أكثر من محور وجبهة، وهو ما يعود في صالح المقاومة عند مواجهة العدو، موضحا أن إعداد المقاتلين في الإعداد التقني حاصل، ولكن المناورات تعقد للإعداد التكتيكي، وهو جهوزية سرعة الاستجابة من القيادات على كافة المستويات، وهو ما يرفع من قدرة المقاومة على التحدي والمواجهة.

وقال: "إن المقاومة بعثت الأمل في كل نفوس أبناء فلسطين، وأبناء الأمة العربية والإسلامية الشرفاء الذين مازالوا على مواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية".

تنطلق في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين 20/6/2022، "عزم الصادقين " مناورات عسكرية واسعة في قطاع غزة، بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية لــ "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، حيث سيتخللها إطلاق صواريخ وقذائف تجاه بحر قطاع غزة ضمن أهداف مفترضة، وسيكون شاطئ البحر منطقة عمليات عسكرية مغلقة.

وكانت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أعلنت عن انطلاق مناورات عسكرية واسعة في قطاع غزة، بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية.

وأكد الناطق العسكري باسم "سرايا القدس"، أبو حمزة، أنّ المناورات تأتي "استكمالاً للإعداد والتجهيز، واستعداداً لأي معركة مقبلة.

وأضاف أبو حمزة أن "المناورات ستنفَّذ على مدى أيام في قطاع غزة، وستحاكي عمليات ميدانية متعددة، بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية، أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية".

وأشار أبو حمزة إلى أنّ "هذا الجهد المبارك يأتي في إطار رفع الجاهزية القتالية لدى مجاهدينا، وتأكيداً منا لاستمرار مشوارنا الطويل الممتد بالمشاغلة والمراكمة حتى التحرير والعودة، والله ولي المؤمنين الصادقين".

وأصدرت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء أمس الاحد، تنويهاً مهم للمواطنين بخصوص مناورة "عزم الصادقين".

وأوضحت السرايا، خلال فيديو مصور طبيعة هذا التنويه ومجموعة من الارشادات للمواطنين.

وأشارت إلى أن شاطئ بحر غزة سيكون منطقة عمليات عسكرية مغلقة، نتيجة المناورة التي تجريها سرايا القدس.