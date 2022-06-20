بينهم صحفي وطالب توجيهي.. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الاثنين 20 يونيو 2022، حملة مداهمات واعتقالات طالت عدداً من المواطنين في الضفة والقدس المحتلتين.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة و القدس، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بهم، وعُرف منهم:

1 الصحفي مصعب قفيشة- الخليل

2 فياض شبانة- الخليل

3 المحرر فخر عاهد خلف- رنتيس غرب رام الله

4 موسى حامد- سلواد شرق رام الله

5 الطالب في الثانوية العامة أحمد شاهر النعسان- المغير شرق رام الله

6 المحرر خليل وليد دويكات- نابلس

7 كريم الأطرش- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

8 محمد كريم الأطرش- مخيم الدهيشة

9 شادي أبو اسنينة- القدس