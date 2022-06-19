ماذا ردّ مارسيلو على عرض ميلان ؟

ذكرت صحيفة أجنبية، اليوم الأحد، أن آيه سي ميلان الإيطالي قدم عرضا لضم نجم ريال مدريد الإسباني، مارسيلو، غير أن الأخير رفض العرض.

ويُشار إلى أنه من المقرر أن ينتهي عقد مارسيلو مع الفريق الملكي نهاية الشهر الجاري، وأعلن الميرنغي رحيل اللاعب بشكل رسمي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية :"إن ميلان عرض على مارسيلو الحصول على راتب يبلغ 3 ملايين يورو سنويًا، لكن الظهير البرازيلي غير مقتنع باللعب مع الروسونيري بهذا الأجر".

وأضافت الصحيفة الإسبانية :"مارسيلو كان يحصل مع ريال مدريد على راتب سنوي يبلغ 6 ملايين يورو".

وأوضحت، أنه رغم رفض العرض الأول، فإن ميلان سيواصل الإصرار على التوقيع مع مارسيلو، وقد يقدم له عرضًا محسنًا.

وذكرت الصحيفة، أن مارسيليا ينافس ميلان للحصول على خدمات الظهير البرازيلي هذا الصيف عبر صفقة مجانية.