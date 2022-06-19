"الجهاد" تهنئ حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في ذكرى انطلاقتها العشرين 

تقدّمت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، بالتهنئة من الإخوة رفاق الدرب ابناء حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أميناً عاماً، وكوادر مناضلين،رفاقا ورفيقات، بمناسبة الذكرى العشرين للانطلاقة.

وتمنت الحركة، في برقية لها، لحركة المبادرة التوفيق في خدمة شعبنا الفلسطيني والعمل معا من اجل تحقيق اهداف شعبنا في التحرير والعودة الى ربوع فلسطين .

وإليكم نص البرقية:

برقية تهنئة

تهنئة حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في ذكرى انطلاقتها العشرين

تتقدّم حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين من الإخوة رفاق الدرب ابناء حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أميناً عاماً، وكوادر مناضلين،رفاقا ورفيقات

بالتهنئة الوطنية بمناسبة الذكرى العشرين للانطلاقة .، متمنين لهم جميعا التوفيق في خدمة شعبنا الفلسطيني والعمل معا من اجل تحقيق اهداف شعبنا في التحرير والعودة الى ربوع فلسطين

حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

دائرة العلاقات الوطنية

السبت ١٨٦٢٠٢٢