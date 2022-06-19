"لابيد" يزور تركيا الخميس المقبل

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، سيزور العاصمة التركية أنقرة، يوم الخميس المقبل، للاجتماع بنظيره التركي، مولود جاووش أوغلو.

ويُشار إلى أن هذه الزيارة، تأتي على خلفية الادعاءات "الإسرائيلية" حول محاولات إيرانية مستمرة لاستهداف "إسرائيليين" في تركيا.

وقالت هيئة البث "الإسرائيلي" كان، :"إن هناك اتصالات تركية "إسرائيلية"، لترتيب زيارة لبيد إلى أنقرة، خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأضافت القناة :"أن ذلك يأتي في ظل تعزيز التعاون بين "تل أبيب" وأنقرة، على خلفية الادعاءات "الإسرائيلية" حول محاولات إيرانية لاستهداف "إسرائيليين" في تركيا".

وكان اعتبر الرئيس "الإسرائيلي"، يتسحاق هرتسوغ، اليوم، بأن ما تصفه "إسرائيل" بتهديد إيراني لاستهداف سائحين "إسرائيليين" في تركيا، وخاصة في إسطنبول، ما زال قائماً.