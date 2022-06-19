الإعلان عن كشف جديد لأسماء المسافرين للسفر غدًا عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاحد، عن كشف جديد لأسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، ليوم غد الإثنين الموافق20 يونيو 2022.

وأوضحت داخلية غزة، ان السفر يوم غد هو للحافلتين: التاسعة، والعاشرة + المتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/25) هنــــــــــــا ، وللحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/24) هنـــــــــــا .

وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والتزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ودعت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.