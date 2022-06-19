أسعار الذهب في العراق اليوم الأحد 19 يونيو 2022، استقرت أسعار الذهب اليوم في العراق بالتعاملات المسائية، الأحد 19 يونيو/حزيران 2022، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في العراق

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق، عند 86.564 ألف دينار (59.19 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق نحو 64.924 ألف دينار (44.39 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 50.496 ألف دينار (34.53 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 43.282 ألف دينار (29.59 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في العراق

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق نحو 75.745 ألف دينار (51.79 دولار).

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في العراق نحو 2.692 مليون دينار (1841 دولارا)، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق نحو 605.962 ألف دينار (414.34 دولار).عالميًا تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة الجمعة (ختام الأسبوع)، بعد تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومع ترقب التطورات الاقتصادية حول العالم.