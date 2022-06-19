ليفربول يستعد لخسارة محمد صلاح مجاناً

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن إدارة ليفربول بدأت تستعد لخسارة النجم الدولي المصري محمد صلاح الذي سينتهي عقده مع النادي في صيف العام المقبل.

ورغم تبقي عام أخير على الاتفاق الذي يربط المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً مع الريدز، إلا أن القائمين على النادي واثقون من أن مستوى المصري لن يتأثر.

وأعلن "مو" قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي أنه يريد البقاء في ملعب آنفيلد لحين انتهاء عقده.

وأشارت تقارير إلى برشلونة اتفق مع النجم المصري على ضمه في صيف العام المقبل وهو أمر لطالما حلم به المهاجم المتألق.

وشارك صلاح الموسم الماضي في 51 مباراة بجميع المنافسات وزار الشباك في 31 مناسبة، كما صنع 16 هدف آخر لزملائه.

ومثل اللاعب منتخب مصر في 83 مباراة دولية حتى الآن سجل فيها 45 هدف.