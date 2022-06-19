بيتكوين تهبط إلى 18 ألف دولار

انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد (التاسع عشر من يونيو) حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 817.51 مليار دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 3.06% عن اليوم الماضي.

و تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 42.75%، ما يعادل انخفاض قدره 0.76% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 4.39% لتسجل نحو 18,364 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 4.33% لتسجل نحو 955 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 0.9986 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.05% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 3.60% لتسجل نحو 193 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.09% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 2.68% لتسجل نحو 0.446 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.96% لتسجل نحو 0.3041 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 2.49% لتسجل نحو 29 دولار.

ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 5.75% لتسجل نحو 0.05573 دولار.