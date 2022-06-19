فشل مفاوضات سان جيرمان وزيدان

فشلت إدارة باريس سان جيرمان، في إقناع الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد، بأن يقود الفريق الباريسي خلال الموسم الجديد.



ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن زيدان حسم موقفه ولن يدرب سان جيرمان في الموسم الجديد، لكنه لم يغلق الباب مستقبلا أمام العمل في "حديقة الأمراء".



وقالت الإذاعة الفرنسية "وصلنا إلى نهاية القصة التي امتدت لأسابيع، وشهدت تدخل العديد من المسؤولين القطريين".



وأوضحت أن سان جيرمان سيصدر قرار إقالة ماوريسيو بوكيتينو، مدرب الفريق، خلال الساعات المقبلة.



وذكرت "مونت كارلو" أن زيدان لا يزال يتمسك بحلمه في تدريب المنتخب الفرنسي، وينتظر فرصته في حالة رحيل ديدييه ديشامب عقب كأس العالم 2022.

