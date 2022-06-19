طريقة عمل المفتول الفلسطيني بالبرغل والدجاج خطوة بخطوة، تعد أكلة المفتول من أهم وأشهر الأكلات على مستوى الأراضي الفلسطينية بشكل عام، على الرغم من اختلاف مسمياته وطرق صناعته، فلكل شيف أو ربة منزل طريقة خاصة في عمل المفتول، إلا أن الجميع يجمع على إنها الأكلة الأشهر على مستوى فلسطين، لاسيما أهالي قطاع غزة، الذين يشتهرون بصناعته بطرق مختلفة، تُبهر الجميع، إذ يضيفون على خطلته بهارات وزوائد من الخضروات تضفي عليه نكهة وشكلا رائعين.





طريقة عمل المفتول الفلسطيني منال العالم

والعديد من ربات البيوت تبحثن عن، طريقة عمل المفتول الفلسطيني بالبرغل والدجاج خطوة بخطوة، كونه من أشهر الأكلات الفلسطينية، فهو يكون حاضرا على مائد الغزيين كل فترة، لاسيما أيام الجمعة على مائدة الغداء، لأنها تكون جمعة العائلة في هذا اليوم، والكل ينتظر تناول هذه الأكلة المفضلة لهم، لهذا يزيد البحث عن، طريقة عمل المفتول الفلسطيني منال العالم، ويرفق لكم فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، طريقة عمل المفتول الفلسطيني خطوة بخطوة، حتى يستفيد الجميع.





طريقة عمل المفتول الفلسطيني بالدجاج

وهناك الكثير من الأشخاص يفضلون تناول المفتول بالدجاج، لهذا تلجأ ربات البيوت إلى البحث عن، طريقة عمل المفتول الفلسطيني بالدجاج، لاسيما عند انخفاض سعره في الأسواق، إلا أن العديد منهم يفضل تناول المفتول بلحوم الحبش، وأحيانا لحوم المواشي كالخراف والعجول، وذلك حسب رغبة كل أسرة، وكيف يفضله أفراد الأسرة، فهناك من لا يحب لحوم العجل والخراف، فيضطر إلى اللجوء إلى لحم الدجاج والحبش، وأحيانا البط والأرانب والأوز.

طريقة فتل المفتول الفلسطيني بالصور

تلجأ ربات البيوت، لاسيما المتزوجات حديثا، أو من ليس لديها مهارة جيدة في الطهي، إلى الانترنت نت ومحركات البحث، تبحث عن، طريقة فتل المفتول الفلسطيني بالصور، حتى تستطيع عمل المفتول في بيتها وبطريقتها من البداية حتى النهاية، ونرفق لكم مكونات عمل المفتول الفلسطيني، وهي: عود من القرفة. ثلاث دجاجات مقطّعة كل دجاجة إلى أربعة أجزاء ومنظّفة، وبالعظم دون الجلد. ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود. خمسمئة غرامٍ من الحمّص الحب الناشف. كيلو غرامٍ من المفتول الطّازج أو المجمّد، ويتم تركه خارج الفريزر عدة ساعات إلى أن يتم إذابته والبصل المقطّع إلى شرائح. ثلث كوبٍ من السّمنة أو أكثر حسب الرغبة. ملعقة صغيرة من البهارات المطحونة. ربع كوب من زيت الزّيتون. ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة والكراوية. حبّة من الهيل. ملعقتان كبيرتان من الكمّون وعصير اللّيمون. ورقة غار. الملح -حسب الرّغبة-.

طريقة عمل المفتول الفلسطيني خطوة بخطوة من البداية إلى النهاية

وتبحث ربات البيوت جيدا عن، طريقة عمل المفتول الفلسطيني خطوة بخطوة من البداية إلى النهاية، وهي كتالي: غسل الحمّص جيداً، ونقعه في الماءٍ البارد لمدّة يوم كامل. تصفية الحمّص وإضافة إليه ملعقة كبيرة من بيكربونات الصّوديوم وتقليبه ثمّ تركه لمدّة نصف ساعة. غسل الحمّص جيداً وتصفيته ثمّ سلقه إلى أن يتم نضجه، وإزالة الرّغوة التي تطفو على السطح. تتبيل الدّجاج قبل عدّة ساعات بكلٍ من: القليل من الخل، الفلفل الأسود والبهارات المشكلة. سلق الدّجاج ثمَّ إزالة الزّفرة التي تطفو على السّطح ثمّ إضافة كلٍ من: البصل، الملح والبهارات المذكورة وتركه إلى أن يتم نضجه. إضافة كميّة من مرقة الدّجاج في قدرٍ واسع ثمّ وضع عليه مصفاة واسعة بحيث تكون مناسبة لتثبيتها فوق القدر. إذابة ملعقة كبيرة من السّمنة وتقليبها مع المفتول مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. وضع المفتول في المصفاة وتغطيته بفوطة رطبة جيداً، أو تحضير عجينة من الطحين والماء إلى أن تصبح متماسكة وتشكيلها على شكل حبل عريض، ولفه ويثبت بين المصفاة والقدر من أجل هدم خروج البخار. تركه على حرارة متوسّطة لمدّة ربع ساعة تقريباً حتى يتفتّح المفتول من البخار. تشويح البصل في السّمنة والزّيت في قدر، ورشّة من الملح إلى أن يذبل تماماً. إضافة الحمّص والدّجاج إلى المرقة وعصير الليمون وتركه إلى أن يغلي على نار هادئة لمدة ربع ساعة. وضع المفتول في قدر مناسب وتقليبه مع السّمنة على درجة حرارة متوسّطة لعدة دقائق ثمّ إضافة أربعة أكواب من المرقة مع كميّة قليلة من الحمّص وتركه حتى يتفلفل لمدة ثلث ساعة تقريباً. فرد المفتول في صحن واسع، ووضع قطع الدجاج فوقه ثمَّ تقديم مع وضع المرقة بجانبه. تقديم كلٍ من: عصير ليمون، البصل الأخضر والفجل المنقوع في الماء والمصفى مع المفتول.