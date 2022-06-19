هل ستستمر أسعار البيتكوين فى الإرتفاع فى المستقبل؟

يُظهر سعر البيتكوين مدى استعداد الناس لدفع ثمن العملة في وقت معين بناءً على توقعاتهم فيما يتعلق بقيمتها المستقبلية، وهو ذات الأمر فيما يتعلق بسعر أي عملة أخرى، سواء أكانت نقودًا عادية أم عملات رقمية.

وحيث أن ظاهرة البتكوين جديدة وقيمة رأس مالها السوقية ضئيلة مقارنةً بالدولار الأمريكي أو اليورو، فإن سعرها لا يزال متقلبًا للغاية. فيمكن أن يرتفع سعرعملة البيتكوين أو ينخفض حسب حالة السوق، و لكن من المتوقع أن تصبح أقل تقلبًا عندما ينضج السوق. أمّا الجزء الممتع بخصوص هذا الأمر أنه لا أحد يعلم متى سيحدث ذلك.

ما الذي يحرك سعر البيتكوين؟

تعمل Bitcoin بدون بنك مركزي لتنظيم تقييم العملة والتأثير عليه. بدلاً من ذلك ، تعمل Bitcoin على منصة لامركزية حيث يقدم عمال المناجم المستقلون قوتهم الحاسوبية للحفاظ على دفتر الأستاذ blockchain باستمرار.

تمتلك البنوك المركزية أدوات مختلفة مثل أسعار الفائدة والسندات لزيادة أو تقليل التضخم ، ويتم تقييم العملات المشفرة مثل Ethereum وحتى Bitcoin حسب نزوة السوق المفتوحة.

على الرغم من هذه العقبات ، تحافظ Bitcoin على قيمتها باستخدام نظام البروتوكولات ، والهارد فورك ، وتقليل الأحداث إلى النصف ، والاعتماد على العوامل الخارجية. كل ذلك ، يجب على متداولي Bitcoin CFD أخذها في الاعتبار قبل فتح مركز.

ما الذي يؤثر على سعر البيتكوين؟

التوفر

يتم تعدين البيتكوين من قبل الأفراد الذين يحافظون على النظام ويدعمون البروتوكولات الأكثر حداثة. في المقابل ، لإضافة كتل إلى النظام ، أو الموافقة على المعاملات ، يتم منحهم قدرًا معينًا من Bitcoin لكل كتلة يقومون بمعالجتها. يتم اقتطاع هذه المكافأة إلى النصف مع كل 210.000 كتلة تضاف إلى النظام وتُعرف باسم "أحداث النصف".

في عام 2009 ، تم منح عمال المناجم 50 بيتكوين ، وفي عام 2013 كانت 25 ، وفي عام 2018 كانت 12.5 ، وفي عام 2020 ، تم تخفيضها بمقدار 6.25.

· تقييم

تتكون الأسواق من المشترين والبائعين. من الناحية المثالية ، سيخلق هذا توازنًا حيث يكون المبلغ الذي يرغب شخص ما في دفعه مقابل شيء ما مرتفعًا بما يكفي بحيث يكون البائع على استعداد للتخلي عن بضائعه.

عادةً ما يؤدي وجود المزيد من الأشخاص الراغبين في شراء Bitcoin إلى ارتفاع أسعار البيتكوين. يتأثر الطلب على العملة أيضًا بعدد الأسواق ، مثل PayPal ، التي تسمح للمستخدمين باستخدام العملة.

· حالات الإستخدام

على عكس Ether أو Ripple XRP ، وكلاهما مخصص للاستخدام على منصات معينة فقط ، تم إنشاء Bitcoin لاستخدامه كشكل بديل للعملة. هذا يعني أنه يعتمد على الأفراد لتقدير قيمتها من خلال التداول أو الإنفاق عليها ، لذلك يمكن أن تستمر قيمتها في الارتفاع مع طلب السوق.

· إستخدامات التاجر

قد يحتفظ بعض الأشخاص بعملة البيتكوين بقصد استخدامها لإجراء عمليات شراء ، على غرار الطريقة التي نستخدم بها العملات الورقية. قد يقوم الآخرون بشراء Bitcoin بقصد تداولها. الاحتفاظ بالعملة الرقمية حتى ترتفع قيمتها ، ثم استبدالها بالدولار (BTCUSD) أو اليورو (EURGBP) أو أي عملة أخرى. كلما زاد تبادل العملات الرقمية، زادت احتمالية المضاربة والتقلب.

· البروتوكولات الحاكمة

الهارد فورك ، الذي يشير إلى تحول كبير في البروتوكول يجب على جميع مدققي الشبكة اتباعه ، يخلق احتمالية لتقلب الأسعار. هناك أوقات قد يختار فيها بعض عمال المناجم عدم التبديل إلى البروتوكولات الحاكمة الجديدة بسبب خلاف معهم أو لسبب آخر.

عندما يحدث هذا ، فإن جميع المعدنين الذين يلتزمون ببروتوكول قديم لم يعودوا جزءًا من شبكة Bitcoin. يُنظر إلى عملاتهم الرقمية على أنها عملة جديدة ، مما يؤثر على مدى توفرها في السوق. هذه هي الطريقة التي تم بها إنشاء Bitcoin Cash.