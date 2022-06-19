بالفيديو طريقة عمل كعك العيد في المنزل مثل المحلات خطوة بخطوة- طريقة عمل المعمول منال العالم، عيد الأضحى المبارك على الأبواب، أيام قلائل وتحل علينا هذه المناسبة السعيد، فالمسلمون ينتظرون حلول العيد بفارغ الصبر، فهي تزيد من الزيارات الأسرية بين الإخوة والأقارب والأحباب، وتبادل التهاني بين الأهل والأصدقاء والأحبة، إضافة إلى أنهم يحيون طقوسا سعيدة يحبونها كثيرا، تتمثل بالأضحية، وصناعة حلوى العيد بكل أشكالها وأنواعها، لاسيما الكعك والمعمول الشهيرين في الأراضي الفلسطينية.





بالفيديو طريقة عمل كعك العيد في المنزل مثل المحلات خطوة بخطوة

ويبحث الفلسطينيون والمسلمون بشكل عام عن، بالفيديو طريقة عمل كعك العيد في المنزل مثل المحلات خطوة بخطوة- طريقة عمل المعمول منال العالم، فهي تعد من أهم الحلويات التي تصنعها ربات البيت في المنزل وتقدمها للضيوف والمهنئين في أيام عيد الأضحى المبارك، فلا تكاد تخلو مائدة في البيوت الفلسطينية من كعك ومعمول العيد، لهذا تبحث ربات البيوت عن، بالفيديو طريقة عمل كعك العيد في المنزل مثل المحلات خطوة بخطوة، ونرفق لكم في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، طريقة عمل كعك العيد خطوة بخطوة.

طريقة عمل كعك العيد بالصور خطوة بخطوة

وتهتم ربات البيوت الفلسطينيات بالبحث عن، طريقة عمل كعك العيد بالصور خطوة بخطوة، فهي تفضل صناعة هذه الحلوى الشهيرة في بيتها على شرائها من المتاجر والمصانع التي تقوم بصناعتها وبيعها للموطنين، لأنها تجد في عملها أفضلية وراحة نفسية، فهي تعرف ماذا صنعت يداها، وماذا ستقدم لضيوفها، الذين يأتون إلى منزلها لتهنئة أسرتها بحلول عيد الأضحى المبارك.

طريقة عمل كعك العيد منال العالم

وتتشكل حشوات معمول العيد، فيوجد أشكال وأنواع لهذه الحلوى، إذ أن العديد من ربات المنازل تصنع كعك العيد بالعجوة، وأخريات بالمكسرات، وبعضهم بالحلقوم، وهناك من يصنعن هذه الحلوى بحشوات مشكلة، وفق رغبتهن، لكن العشرات منهن يلجأن لصناعة الكعك تقليدا لطريقة الشيف الشهيرة منال العالم، إذ يبحثن عن، طريقة عمل كعك العيد منال العالم، لصناعة أجود أنواع الكعك والمعمول.

طريقة عمل كعك العيد الفلسطيني

في طبق عميق مقاوم للحرارة ضعي الدقيق والملح.

في قدر متوسط الججم سميك القاعدة ضعي السمن والزبدة. ضعي القدر على نار متوسطة إلى أن يذوب السمن ويغلي ويصبح ساخنا جدا.

أضيفي ريحة الكحك على الدقيق. أنثري السمسم على الدقيق. لا تقلبي.

أسكبي السمن الساخن على السمسم. هذه الخطوة مهمة لتحميص السمسم.

باستعمال ملعقة خشبية قلبي الدقيق مع السمن بحرص إلى أن يختلط تماما مع السمن ويبرد قليلا.

قلبي الدقيق مع السمن بأطراف أصابعك مع الدعك بقوة لعدة دقائق ليتشرب الدقيق بالسمن جيدا.

في طبق عميق ضعي الخميرة، الماء والسكر. باستعمال الشوكة قلبي الخميرة بخفة لتختلط بالماء. غطي الطبق ودعيه لعدة دقائق إلى أن يتضاعف حجم الخميرة وتتكون فقاعات.

أسكبي الخميرة على خليط الدقيق والسمن. بأطراف أصابعك قلبي الخميرة مع الدقيق إلى أن تتكون العجينة. إعجني عدة مرات إلى ان تصبح العجينة ناعمة وملساء.

غلفي طبق العجينة بقطعة من النايلون. ضعي الطبق في مكان دافئ لمدة ٣٠ دقيقة إلى أن يتضاعف حجم العجينة.

ثبتي الرف الشبكي في وسط الفرن. سخني الفرن إلى درجة حرارة ١٨٠م.

أحضري صواني قصيرة الحافة.

خذي قطعة من العجينة بحجم حبة الجوز أو أكبر قليلا. ضعي العجينة في باطن الكف وقلبيها عدة مرات لتصبح مثل الكرة. إضغطي بخفة على كرة العجينة لتصبح قرص سميك.

باستعمال ملقط نقش الكحك أو المنقاش زخرفي حبات الكحك حسب التصميم الذي تفضلين.

ضعي الكحك في الصواني مع ترك مسافة ١ بوصة بين كل كحكة والأخرى.

إخبزي الكحك لمدة ١٠ إلى ١٢ دقيقة إلى أن يصبح القاع ذهبي اللون.

أخرجي الكحك من الفرن. دعي الكحك ليبرد تماما.

أنثري كمية وفيرة من السكر الناعم على الكحك ثم قدميه.