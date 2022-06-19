نشر الداعية عماء حمتو اليوم الاحد 19/6/2022 ، نصائح الى حجاج بيت الله الحرام ، وخاصة ان حجاج بيت الله يستعدون نهاية الاسبوع الجاري لمغادرة القطاع للديار الحجازية .

نصائح الى حجاج بيت الله الحرام :

1 - تفقد نيتك في كل لحظة وادع الله أن يجعل عملك خالصا لوجهه الكريم وأن تكون حجة لا رياء فيها ولا سمعة وأن يجعلها الله حجة الاسلام وبارك هذه النية بصلاة ركعتين في كل يوم قبل وبعد السفر أن يرزقك الله الصدق والقبول

2- احرص على الطهارة الظاهرة والباطنة من الغسل والتطيب وقص الأظافر وحلق شعر العانة وسنن الفطرة وملابس احرامك وتجهيز ما يلزم من نفقة وحاجيات وسداد الدين ورد الحقوق والاستحلال من المظالم وتطييب نفوس الأقارب والخصوم ما أمكن

3-احرص على الأذكار ودعاء السفر واعلم أن أفضل الحج وأعظمه ما صاحبه ذكر الله وتيقن أن كل لحظة تمر عليك فأنت في طاعة ولك أجر

4- الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة ومن بر الحج بر الرفقة والصحبة فاحرص على مرافقة العلماء والطيبين وساعد العجزة والمحتاجين وكبار السن واصبر عليهم

5- النفقة في الحج أعظم النفقات وأنت موعود فيها بالخلف الطيب وسيعوضك الله أضعافا ولا تبخل على من حولك من الرفقة وطيب خواطرهم وأطعمهم من طعامك فمن أفضل القربات اطعام الطعام

6- الصبر ثم الصبر ثم الصبر على الطريق والرفيق واجراءات السفر والمعابر ولا تلتفت للساعة وتأكد ساعة خروجك أن عداد الحسنات بدأ بالعمل فأشغل نفسك بما ينفعك

7- تجنب اضاعة الوقت في النوم والأسواق والخلافات السياسية والأحاديث الفارغة وتضيع رحلة العمر في ولائم الطعام والنزهات والخلافات الجانبية فدقائق الحج غالية فلا ترخصوها بالغفلة

8- عظم شعائر الله في كل منسك في طوافك وسعيك وصلاتك وسائر عباداتك واستشعر معنى المناجاة والخشوع وأنك تعود كيوم ولدتك أمك

9 - احرص على الاعتكاف والصلاة في الحرمين وتزود فان الركعة في المسجد الحرام بمائة ألف ركعة والجمعة بمائة ألف ووازن بين الجهد والصحة وليكن همك بين التنفل والطواف والدعاء وختمات القرآن

10 لا تنس اخوانك ووالديك وأحبابك وكل من أوصاك بالدعاء واذكرهم في كل مكان تذرف فيه العين ويخشع فيه القلب وأكثر من الدعاء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يفرج كربتها وينصرها على أعدائها وأن يكتب لحجاج بيته الحرام القبول والوصول ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم