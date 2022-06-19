مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم الأحد بث مباشر، من المقرر أن تنطلق مباراة بين فريقي الأهلي والزمالك المصري، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد 19 يونيو 2022، في مباراة الإياب ضمن الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك على ملعب السلام، ويبحث عشاق كرة القدم المصرية وفي جميع بلدان الوطن العربي، عن مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم الأحد بث مباشر، لما لها أهمية كبيرة، إذ إنها تحظى باهتمام كبير جدا بين عشاق كرة القدم، خاصة في ظل التنافس الأبدي بين الناديين من عشرات السنوات، لهذا يتوقع الجميع أن يشاهدوا مباراة أشبه بملحمة كروية.

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ويهتم عشاق الناديين في البحث عن رابط مباشر وبجودة عالية، ودون تقطيع، مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم الأحد بث مباشر، لأن قبل انطلاق المباراة تجد الملايين من عشاق كرة القدم، ومحبو الناديين، ينتظرون بدء انطلاق صافرة المباراة المهمة، وخاصة في ظل التنافس القديم بين الغريمين التقليديين، لهذا يرفق لكم فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، رابط بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم بث مباشر، حتى تستمتعوا بمشاهدة أحداث ومجريات اللقاء.

الرباعية الخامسة🖐لفريقنا لتصبح النتيجة المفضلة للأهلي في الدوري الممتاز هذا الموسم🦅👏🔝#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/FruYByQi8W — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 15, 2022

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عشاق النادي الأهلي، يتحضرون من الآن، ويجهزون، بث مباشر الأهلي، لمشاهدة هذه المباراة، لمن لا يستطيع مشاهدتها بشكل مباشر على استاد السلام، فإنه يحرص على متابعتها عبر الشاشات المختلفة، لاسيما وإنها من أهم المباريات على مستوى الوطن العربي، كونها تلعب بين ناديين عريقين، وبينهما تنافس منذ عشرات السنوات، ويسعى كل منهما للفوز وفرض الهيمنة على الآخر.

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Mohamed Abo Gabal, Zamalek's goalkeeper, will miss the Cairo derby against Al Ahly on Sunday night as the player has picked up an injury during the international break. #Egypt #Zamalek #Alahly | #مصر #الاهلي #الزمالك https://t.co/x2i9LYuvZi — Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) June 19, 2022

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نسر مباراة اليوم 🦅 هو حارسنا مصطفى شوبير بمستوى أكثر من رائع 🤩 استمر 👏#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/qjNNMFOBuH — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 15, 2022

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ويحرض عشاق الزمالك، على مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر يلا شوت، إذ يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 44 نقطة بعد مرور 20 جولة، إذ إنه حقق 14 فوزاً وتعادل في مباراتين وخسر 4 مباريات، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة من 17 جولة، إذ إنه حقق الفريق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر في واحدة.

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