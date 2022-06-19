غزة: "الجرائم الإلكترونية" تضبط 14 هاتفاً خلوياً مسروقاً

ضبطت دائرة الجرائم الالكترونية في المباحث العامة عبر أقسامها الجغرافية خلال 36 ساعة، 14 هاتفاً خلوياً مسروقاً من المواطنين، تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 19 ألف شيكل.

وأوضحت مباحث الجرائم الالكترونية، أنها تابعت شكاوى المواطنين عبر المنظومة الالكترونية، مشيرةً إلى أن المتابعة الفنية والميدانية كشفت عن سارقي الهواتف الخلوية.

وذكرت مباحث الجرائم الإلكترونية، أن المشبه بهم أقروا بما نُسب لهم من سرقات، من خلال استجوابهم.

وأشارت إلى أنها أحالت ملفات القضايا للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.

وطالبت دائرة الجرائم الالكترونية في المباحث العامة المواطنين بضرورة تسجيل هواتفهم عبر الرابط المرفق، لضمان استردادها في حال ضياعها أو سرقتها.

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