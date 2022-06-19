جامعة الأمة تعقد مؤتمرها العلمي حول السيادة الفلسطينية

تعقد جامعة الأمة للتعليم المفتوح، اليوم الأحد 19/6/2022، مؤتمرها العلمي الدولي المحكم، "السيادة الفلسطينية: "المتغيرات الاستراتيجية والمسارات المستقبلية".

وأوضح، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدكتور سعد كريم، أن المؤتمر علمي دولي مُحكم ورصين لديه لجنة علمية فيها قامات في مجال العلاقات الدولية والعلوم السياسية والقانونية.

وبين، أن المؤتمر يضم المؤتمر خيرة الأكاديميين الفلسطينيين، ويضم لجنة إعلامية تعمل على مدار اللحظات، وهناك شراكات ورعايات إعلامية من منظومة إعلامية اهتمت بهذا المؤتمر العلمي.

ولفت إلى أن المؤتمر عبارة عن 6 جلسات في يوم واحد في مدينة غزة وجاهيًا، وسيكون أيضاً من خلال "الزوم" ومن خلال الكلمات المسجلة مسبقًا.