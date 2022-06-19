12 في أقل من أسبوعين.. قلق من تصاعد جرائم الداخل المحتل

شهدت عمليات القتل في الأراضي المحتلة عام 1948، تصاعداً خلال الأيام الأخيرة، وقفزة كبيرة في الأرقام المسجلة بعد تراجع نسبي منذ بداية العام الجاري في عددها.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن 12 فلسطينيًا قُتلوا في أقل من أسبوعين، منهم 10 في 10 أيام، ما رفع عدد الضحايا منذ بداية 2022 إلى 43 حالة بعد أن كان متوقفًا عند 31 قبيل هذه المجزرة التي وقعت في غضون الأيام الأخيرة.

وأتت هذه القفزة الملحوظة بعد أن نشرت إحصائيات وتقارير عن انخفاض عدد الجرائم والتي بناءً عليها تفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الأمن الداخلي عومير بارليف بنشاطات قوات الشرطة في الحد من تلك الجرائم عبر عملية "المسار الآمن" التي تهدف للحد من تلك الجرائم والسيطرة على الأسلحة والأموال والمركبات وغيرها خاصة للعصابات الإجرامية في أوساط الفلسطينيين بالداخل.

وتظهر الأرقام أن فقط 8 جرائم تم فك رموزها من قبل الشرطة الإسرائيلي، أي أن نحو 82% من هذه الجرائم لم تُحل.