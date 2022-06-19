طالع أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات الأحد 19 يونيو 2022

أسعار الذهب في أسواق الجزائر اليوم الأحد 19 يونيو 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في أسواق الجزائر بتعاملات الاحد 19 يونيو 2022، حيث تراجعت أسعار الذهب مقابل الدينار الجزائري اليوم الاحد، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

انخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد، إلى 8.657 ألف دينار (59.19 دولار)، وفقًا لموقع "gold-price-today" المختص بأسعار الذهب.

وتراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الجزائر اليوم، إلى نحو 7.575 ألف دينار (51.79 دولار).

كما نزل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر، إلى مستوى 6.493 ألف دينار (44.39 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في الجزائر، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5.050 ألف دينار (34.53 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الجزائر

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر، اليوم الاحد ، انخفاضا إلى نحو 269.242 ألف دينار (1841 دولارا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر، نحو 60.603 ألف دينار (414.34 دولار).

عالميا انخفض سعر الذهب أمس (ختام تعاملات الأسبوع) بفعل تأثير ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على الطلب على المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية، وتتجه الأسعار لأكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف مايو/أيار.