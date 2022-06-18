تردد قناة الحج السعودية 2022، ننشر لكم في موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تردد قناة الحج السعودية، وخاصة مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك، حيث يكثر البحث من قبل المتابعين عن قناة الحج التي تنقل كل ما يتعلق بمناسك الحج، وتقدم كل ما يتعلق بمناسك الحج وتكبيرات العيد والنصائح وغيرها، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث الشهيرة مثل جوجل نقدم لكم هذا المقال.

تردد قناة الحج السعودية 2022

تعرف على قناة الحج:

هي من القنوات الفضائية السعودية المتميزة التي تقوم ببث المحتوى الإعلامي الهادف والمتميز من شعائر الحج والعمرة، إلى جانب تكبيرات العيد وشعائر الصلوات والتلاوات القرآنية، مع البث الحي من المسجد الحرام في مكة المكرمة، وهي قناة مجانية غير مشفرة تنقل محتواها إلى جميع أنحاء العالم الإسلامي,

تردد قناة الحج السعودية 2022

برامج قناة الحج

وتسعى قناة الحج على نشر الوعي الثقافي الديني، من خلال نقل شعائر الصلوات ومناسك الحج والعمرة من خلال البث الحي والمباشر من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف في كل عام، بالإضافة إلى نقل صلاة الجمعة والتلاوات القرآنية وتكبيرات وصلاة العيدين.

تردد قناة الحج السعودية 2022

تمكنك القناة من الاستمتاع لكل ما يقوم به حجاج بيت الله الحرام لحظة بلحظة بالإضافة إلى التلاوات القرآنية وشعائر الصلوات على مدار الأربع وعشرين ساعة من بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.

تردد قناة الحج السعودية 2022

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ جودة المشاهدة

10922 عمودي 27500 7/8 SD، HD

12654 أفقي 27500 5/6 SD