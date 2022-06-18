ستنفذ على مدار عدة أيام

الناطق باسم سرايا القدس يعلن انطلاق مناورة "عزم الصادقين" في قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:09 م
18 يونيو 2022
الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة (13).JPG
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أعلن الناطق العسكري لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي،  أبو حمزة انطلاق مناورة "عزم الصادقين" التي ستنفذ على مدار ايام في قطاع غزة.

و قال ابو حمزة في تصريح مقتضب مساء اليوم السبت: "استكمالاً للإعداد والتجهيز واستعداداً لأي معركة مقبلة نعلن في سرايا القدس وبعون الله عن انطلاق مناورات عزم الصادقين".
و أشار ابو حمزة الى أن مناورة "عزم الصادقين"ستنفذ على مدار أيام في قطاع غزة وستحاكي عمليات ميدانية مختلفة بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية.
و بين أن هذا الجهد المبارك يأتي في إطار رفع الجهوزية القتالية لدى مجاهدينا وتأكيداً منا على استمرار مشوارنا الطويل الممتد بالمشاغلة والمراكمة حتى التحرير والعودة.

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