إصابة مواطن واعتقال 6 آخرين بعد اعتداء مستوطنين عليهم غرب أريحا

أصيب، مساء اليوم السبت، المُسن محمد سليمان مليحات (65 عاما) بجروح في رأسه، بعد أن هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، رعاة الأغنام في منطقة عرب المليحات غرب أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين هاجموا رعاة الأغنام واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى لإصابة المسن مليحات، مشيرا إلى أن المستوطنين استولوا على جرار زراعي.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال حمايتها للمستوطنين، كلا من: جبريل سليمان مليحات، وسليمان عواد مليحات، ومحمود سليمان كعابنة، وعمر جبريل مليحات، واحمد محمود كعابنة، وداود عواد كعابنة.

ويُشار إلى أنه تشهد منطقة عرب المليحات في نهاية طريق المعرجات غرب أريحا، اعتداءات متكررة مع من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، بحق البدو.